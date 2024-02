Nuova truffa a Termini | “Ti macchiano i vestiti e…” | valige rubate in un istante

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 febbraio 2024) Malviventi ancora in azione a Roma, ben sei le persone arrestate alla stazione soltanto nell’ultima settimana. La Polizia Ferroviaria ha inoltre individuato una(ma vecchia) tecnica con la quale venivano derubati viaggiatori e turisti. Polizia Ferroviaria a Roma(ilcorrieredellacitta.com)La principale stazione di Roma ancora al centro della cronaca ma anche dell’attenzione, costante, delle forze dell’ordine. All’interno dello scalo è presente, tra gli altri, il presidio fisso della Polizia Ferroviaria che monitora quotidianamente il flusso di persone che ogni giorno transitano presso lo scalo ferroviario. E nel corso dei controlli andati in scena negli ultimi giorni gli agenti sono riusciti a bloccare anche una banda ditori che, “rispolverando” una vecchia tecnica, erano riusciti a far ...