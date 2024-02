Nuova escalation nel Mar Rosso dopo i raid di Usa e Regno Unito

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono almeno 34 le persone rimaste uccise neiamericani in Siria e Iraq contro postazioni delle milizie filoiraniane: 16 i morti in Iraq, dove altre 25 persone sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal governo iracheno, 18 in Siria, stando ai dati forniti dall'Osservatorio siriano per...

Austin: 'Stop attacchi contro le navi in Mar Rosso o ci saranno altre conseguenze'. Gb: 'Attacchi a Houthi non sono escalation' ...Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in Siria e Iraq, colpiti 85 obiettivi | Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi ...Questa nuova ondata di raid fa seguito all'attacco aereo compiuto venerdì dagli Usa in Iraq e Siria e che ha preso di mira altre milizie sostenute dall'Iran e la Guardia Rivoluzionaria iraniana, come ...