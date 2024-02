Nuova concorrente Grande Fratello | potrebbe entrare nella puntata di domani | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unastarebbe perCasa del. Mentre le dinamiche latitano, come emerso da una conversazione recente tra Greta Rossetti e Perla Vatiero, la produzione pensa di ingaggiare nuovi protagonisti.del: Simona Tagli Il, come ormai sappiamo, si allunga fino ad aprile, andando in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.