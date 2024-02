Nuoto di fondo | Mondiali Doha 2024 | Rasovszky trionfa nella 10km | Acerenza conquista il pass olimpico per l’Italia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Kristof10 chilometri didideidi. L’ungherese conduce la gara a lunghi tratti e nel finale trova l’allungo decisivo che gli consente dire il suo primo titolo iridato sulla distanza olimpica. Domenicorimane nelle prime posizioni fin dall’inizio della gara senza esporsi troppo, ma nel finale perde contatto e deve accontentarsi del settimo posto. L’azzurro chiude comunque in top-10 ecosì il secondoper, dopo quello di Gregorio Paltrinieri, che essendosi già qualificato nei 1500 metri in vasca era certo della carta olimpica anche nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 08.50 Ventesima posizione per Verani , che è nella pancia del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 09.18 Fontaine supera Rasovszky e si porta in prima posizione. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 09.31 Scocca in questo momento l’ora di gara . Fino a questo momento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 09.50 Alle spalle di Acerenza c’è un terzetto formato da Wellbrock, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglie RE DEI Mondiali DI Nuoto 10.07 Olivier va all’attacco di Acerenza . Il secondo francese affianca ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 10.22 Acerenza e Verani non sono riusciti nell’intento di salire sul ... (oasport)

IN AGGIORNAMENTO – Alla ricerca dell’amore vero. E lei ci sta facendo innamorare davvero. Terza finale centrata al mondiale di Doha. Susanna Pedotti, 19 anni, milanese del Busto Nuoto, allenata nel su ...Oggi, domenica 4 febbraio, l'Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della 10 km maschile di nuoto di fondo, che metterà in palio le medaglie di questi Mondiali 2024 delle acque libere e anche la qualifi ...Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di nuoto di fondo 2024, in scena a Doha, Qatar. Dopo la 10 km femminile della giornata ...