Nuoto di fondo | Acerenza e Verani ottengono il pass olimpico nella 10 km! Oro iridato per Rasosvzky

(Di domenica 4 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la 10 km maschile deldidei Mondiali 2024 di Doha. L’Old Port è stato teatro della prova in acque libere, che metteva in palio non solo le medaglie iridate ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 il percorso affrontato “caimani“. Ebbene, l’ungherese Kristóf Rasovszky si è tolto la soddisfazione di vincere il suo primo titolo mondiale in questa specialità, la più prestigiosa, dopo l’argento dell’anno scorso a Fukuoka. Il magiaro ha fatto gara di testa per la larga parte di questa 10 km, per poi tirare il fiato nel penultimo giro e sferrare l’attacco decisivo nelle ultime battute. Ungherese che quindi si è imposto con il crono di 1:48:21.20 a precedere il francese ...