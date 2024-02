Nuoto artistico | Italia in corsa per la qualificazione olimpica con la squadra | situazione | regolamento e avversarie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) I Mondiali 2024 dihanno visto andare in scena la prima finale a squadre miste, con la routine acrobatica. Nella rassegna iridata sono in palio 5 pass per i Giochi e, allo stato attuale delle cose, sono 8 i team ancora in. Le 5 carte olimpiche saranno assegnate alle formazioni che avranno la miglior somma nelle finali delle routine in programma, ovvero acrobatica, tecnica e libera: sono 5 le formazioni già in possesso del pass, ovvero Francia, Egitto, Australia, Cina e Messico. Al termine delle eliminatorie della routine acrobatica tre di queste sono approdate in finale, mentre ha preso parte all’ultimo atto anche il Cile, assente sia nella routine tecnica che in quella libera. Sono dunque otto le formazioni inper i 5 pass olimpici, ed al momento l’è quinta in ...