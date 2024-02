Nuoto artistico | Giorgio Minisini sbaglia nel finale ai Mondiali | 6° con Pedotti nel duo misto tecnico Vincitori a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha purtroppo commesso un grave errore nella parte conclusiva dell’esercizio nel duoe l‘Italia non è riuscita a salire sul podio ai2024 di. L’azzurro, scesa in acqua a Doha (Qatar) in coppia con Susanna, ha perso il tempo proprio nelle battute conclusive di un esercizio apparso complessivamente valido e che sarebbe valso ampiamente una medaglia (si poteva lottare anche per l’oro dopo il secondo posto in qualifica). La neonata coppia ha concluso al sesto posto con il punteggio complessivo di 204,3316 (25,45 per le difficoltà; 97,7 di impressione artistica; 107,6316 di esecuzione)., che attendeva questada otto mesi ...