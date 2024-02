Novantenne ucciso a Colli Verdi | interrogata la badante italiana

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 4 febbraio 2024) Omicidio a(Pavia) dove un uomo di 89 anni è stato trovato morto con una profonda ferita alla testa nella sua abitazione in località Canavera, frazione di Ruino, sullene dell’Oltrepò Pavese quasi al confine col Piacentino sul versante del Val Tidone. L’allarme è stato lanciato domenica mattina, ma i soccorsi sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per fare luce su quella che al momento viene definita una morte sospetta. Che si tratti di un omicidio è per ora solo un’ipotesi, ma sarebbe quella prevalente. Gli evidenti segni di una morte violenta non avrebbero portato a riscontri su altre possibili cause, scartato l’autolesionismo e improbabile la causa accidentale. L’allarme sarebbe stato lanciato da dei parenti che abitano nelle vicinanze. La vittima viveva nella ...