Notte di stelle | vale mezzo scudetto Inter a caccia dell’allungo decisivo Questa Juve vuole riprendersi tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Uno scontro da, come una volta. Non chissà quanto, perché basta andare indietro alla triste annata del Covid, il 2020, per scoprire che l’ultima partita prima del lockdown fu unontus-allo Stadium vinta dai bianconeri e che sapeva di alta classifica allo stesso modo. Era l’8 marzo, quel campionato finì solo in tardissima estate dopo uno stop di diverse settimane, con lantus campione per un solo punto sull’, sebbene matematicamente già certa del trionfo a due giornate dalla fine. Alla sfida odierna, nel Meazzaesaurito e avviato al record d’incasso per la Serie A, arriverà prima la squadra di Simone Inzaghi, una lunghezza su quella di Allegri e una partita ancora da recuperare contro l’Atalanta. Dopo tante schermaglie verbali, che sul lato ...