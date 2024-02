Nordio | “Amareggiato e sorpreso dal caso Salis | ma lavora la Farnesina”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il Ministro della Giustizia spiega al quotidiano La Stampa il suo pensiero e le sue idee su quanto è avvenuto alla ragazza italiana Non è rimasto contento da quello che ha visto nell’aula del processo in Ungheria. Ildi Ilarial’ha lasciato di stucco e anche, ma il ministro Carlopredica calma e pazienza perché non è mai facile quando ci sono due paesi che hanno leggi e situazioni diverse. Non nasconde però di aver provato, davanti a quelle foto e quelle immagini della ragazza incatenata “profondo dolore, amarezza e sorpresa“. In un tempo come il nostro immagini del genere non si possono guardare ne pensare che ci siano, anche se lo stessoricorda con malizia un episodio di qualche anno quanto c’era tangentopoli e un suo collega fece sfilare “in manette due imputati ...