Non ritrovatevi in mezzo a incompetenti che vi sfruttano | Oroscopo Branko | chi rischia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) ARIETE Sarà più grande il vostro prossimo amore, assicura Luna che passa da Scorpione a Sagittario e sostituisce altri pianeti amorosi. Avete forse le vostre ragioni per essere tanto presi da voi stessi, ma non trascurate il coniuge e la famiglia. Domani torna positivo Mercurio, impegnatevi oggi anche più del necessario, in quel modo focoso che a volte spaventa gli altri, avrete risultati sorprendenti. Anche una breve gita è positiva per alleggerire la tensione nervosa di Marte.TORO Non fate gli spiritosi con le persone che vi amano, tra tutte le vostre qualità essi preferiscono la capacità di amare. Amare appassionatamente. Oggi, finalmente passata la negativa Luna in opposizione, Marte può tirare fuori tutte le sue potenti frecce, anche nel caso di trattative di lavoro e di affari. Una domenica meravigliosa, dovete cercare solo di essere più morbidi, com'è del resto nel vostro ...