No ad accordo con Hamas | a qualsiasi prezzo | la sfida di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Gli sforzi per liberare i nostri ostaggi continuano. Come ho sottolineato, non accetteremo alcuncon, a. Molte ipotesi raccontate dai media su cui noi saremmo d', comecosa sia legata alla liberazione dei terroristi, semplicemente non le accetteremo". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, parlando all'inizio della riunione del Consiglio dei ministri riguardo a un potenzialedi Israele consugli ostaggi. "Ad oggi abbiamo abbattuto 17 dei 24 battaglioni di. La maggior parte di quelli rimanenti si trova nel sud della Striscia, a Rafah, e ci occuperemo anche di loro. In secondo luogo, dopo l'abbattimento dei battaglioni sono necessarie ...