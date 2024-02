Nightbitch | primo sguardo all' horror con protagonista Amy Adams

Sono state diffuse le prime immagini promozionali dell'adattamento di Searchlight del romanzo di Rachel Yoder, Nightbitch, con protagonista Amy Adams. Sono state diffuse le prime immagini promozionali ...In Nightbitch, nuova pellicola horror con Amy Adams, la protagonista crede di trasformarsi in un cane: ecco le prime foto!Anche Amy Adams sarebbe in trattative per unirsi al cast di Klara & The Sun, film che avrebbe già scelto come protagonista Jenna Ortega.