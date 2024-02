Nicolò Renna al settimo cielo dopo il trionfo ai Mondiali di iQFoil | “La mia strategia ha pagato | ho rischiato il tutto per tutto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)si conferma una delle stelle della vela olimpica italiana e confeziona una nuova impresa, laureandosi Campione del Mondo 2024 dial termine di una settimana fantastica nelle acque di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna). Il giovane trentino, ormai praticamente certo della convocazione per le Olimpiadi, si presenterà dunque a Parigi detenendo contemporaneamente il titolo iridato ed europeo., secondo in classifica generalela fase di qualificazione, ha dominato la semifinale accedendo alla regata conclusiva e garantendosi un posto sul podio. In Finale l’azzurro si è inventato un capolavoro, rimontando dalla terza alla prima posizione con una scelta tattica rivelatasi vincente e decisiva per vincere l’oro mondiale davanti al polacco Pawel Tarnowski e all’olandese Luuc Van ...