Ngonge e magia Kvaratskhelia | il Napoli ribalta il Verona 2-1

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Rimonta vincente dei partenopei dopo che Coppola aveva illuso l'Hellas- Vittoria in rimonta per ildi Walter Mazzarri, che soffrendo batte per 2-1 il. Al momentaneo vantaggio scaligero siglato da Coppola hanno poi risposto l'ex della gara. Parte bene il N