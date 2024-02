Neve causa interruzioni dei trasporti in Cina centrale e orientale

L’Italia sta affrontando una situazione climatica preoccupante che sta mettendo a dura prova l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico del Paese. La mancanza di precipitazioni sta causando una ...A un certo punto una cornice di neve su cui stava camminando ha ceduto, e l'uomo è precipitato per oltre 300 metri. Immediati i soccorsi dei compagni di escursione e l'allarme alle unità di soccorso ...Maltempo in Colorado: neve e ghiaccio mettono in difficoltà i viaggiatori Un sistema di tempesta che ha avuto inizio come pioggia nell’area metropolitana di Denver, in Colorado, si è rapidamente ...