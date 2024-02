Netanyahu | No accordo ad ogni prezzo

(Di domenica 4 febbraio 2024) 15.43 "Voglio essere chiaro riguardo alla nostra politica: l'obiettivo essenziale è innanzitutto l'eliminazione di Hamas". Lo ha detto il premier israeliano,smentendo le voci di unimminente sulla liberazione di detenuti palestinesi: "Non accetteremo qualunquea qualunque".ha espresso riconoscenza per l'aiuto statunitense e ha criticato senza citarlo il ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir il quale aveva detto che Trump alla guida degli Usa avrebbe sostenuto maggiormente Israele.

(ANSA) - TEL AVIV, 04 FEB - "I nostri sforzi per liberare gli ostaggi procedono incessantemente. Come ho già detto non accetteremo ogni accordo né ad ogni prezzo". "Molte cose che sono state dette nei ...Lapid: 'Le sue parole ci mettono a rischio, Netanyahu non controlla i ministri estremisti'. Il premier israeliano: 'Apprezzo sostegno Biden anche con disaccordi' ...Guerra in Israele, la diretta di oggi 4 febbraio. La Striscia di Gaza è più piccola, la guerra ridisegna i confini: cos'è la "buffer zone" che vorrebbe ...