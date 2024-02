Nessun gol e poche emozioni | Torino-Salernitana 0-0

ANCONA Summit molto partecipato ieri mattina sulla questione delle concessioni balneari in Regione. Il terzo in poco più di un mese. La riunione, ... (corriereadriatico)

ANCONA Summit molto partecipato ieri mattina sulla questione delle concessioni balneari in Regione. Il terzo in poco più di un mese. La riunione, ... (corriereadriatico)

Sui profili social del Consolato degli Stati Uniti a Firenze è stato reso noto che non ci sono stati nè feriti nè danni dopo il lancio di bottiglie ... ()

EMPOLI (ITALPRESS) – Pareggio avaro di emozioni tra Empoli e Genoa, con un punto per parte che soddisfa, seppur parzialmente, Davide Nicola e Alberto ... (iltempo)

Le squadre di Nicola e Gilardino non brillano ma muovono le rispettive classifiche EMPOLI - Pareggio avaro di emozioni tra Empoli e Genoa, con un ... (ilgiornaleditalia)

Francesco Camarda continua a stupire. L`attaccante del Milan che a 15 anni ha già debuttato in prima squadra, oggi ha segnato un gran gol nella vittoria della.La Juventus, tramite il suo profilo X, ha voluto ricordare che il goal of the day porta la firma di Gonzalo Higuain: Lo stop, il dribbling, il gol: bastano 3 tocchi al Pipita ...Il Lecce di Roberto D'Aversa raggiunge nella speciale classifica altre cinque squadre. Ed è il secondo centro della difesa ...