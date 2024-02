NBA | i risultati della notte 4 febbraio | Antetokounmpo batte Doncic | bene anche Lakers e Cavaliers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un’altra grandequella andata in scena in NBA per la regular season 2023-2024, con sei partite disputate tra la Eastern e la Western Conference. Non sono mancate come sempre emozioni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto negli States. I Brooklyn Nets (20-28) sorprendono in casa i Philadelphia 76ers (30-18) per 121-136. Gli ospiti partono subito forte con un primo quarto da 22-38, con Philadelphia che accenna una timida reazione nel secondo parziale chiuso a -16 (51-67). Nella ripresa i Nets tornano a spingere sull’acceleratore conservando oltre venti punti di margine alla terza sirena (82-105), ritoccando il massimo vantaggio a +31 nella frazione conclusiva (93-124) fino al 121-136 con cui Brookyln espugna il Wells Fargo Center di Philadelphia. Cam Thomas trascina i suoi con ben 40 punti insieme ai 23 di Mikal Bridges – per i 76ers orfani di ...