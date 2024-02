NBA | Antetokounmpo si prende la sfida con Doncic A Golden State non bastano i 60 di Curry

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Los Angeles (Stati Uniti), 4 febbraio 2024 – Canestri e spettacolo hanno segnato il passo di un’altra notte NBA ricca di appuntamenti. Il piatto forte della nottata era senza alcun dubbio la supertra i Milwaukee Bucks dell’accoppiata formata da Giannise Damian Lillard e i Dallas Mavericks di Luka. A spuntarla, al termine di un match a dir poco pirotecnico, è stata la franchigia del Michigan, che si è imposta per 129-117. Sugli scudi proprio l’asso greco, che ha chiuso con 48 punti in 40 minuti giocati (20/28 dal campo per lui), 6 rimbalzi catturati e 10 assist distribuiti ai compagni, tra i quali spiccano un eccellente Damian Lillard, che ha ben supportato il compagno chiudendo con un bottino personale di 30 punti con un chirurgico 10/11 al tiro, 8 assist e 3 rimbalzi. A Dallas, ancora orfana di Kyrie ...