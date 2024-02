Navitas Wind A S espande il proprio assetto proprietario e consolida la posizione internazionale nel settore delle rinnovabili

(Di domenica 4 febbraio 2024) HEDENSTED, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–In data 1 febbraio 2024, gli Executive Partner Maciej Suchy e Adam Bartelik sono entrati a far parte dell’diA/S. I nuovi comproprietari apportano una solida conoscenza ed esperienza nel, aumentando così la spinta propulsiva dinel mercato. Kuno Jacobsen, CEO diA/S, ha commentato:“ Sin dalla nostra fondazione, avvenuta nel 2019, abbiamo dedicato numerose risorse interne al fine di creare una solida base per. All’interno del team dirigenziale ci siamo concentrati sullo sviluppo di un’organizzazione ...

HEDENSTED, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–In data 1 febbraio 2024, gli Executive Partner Maciej Suchy e Adam Bartelik sono entrati a far parte dell'assetto proprietario di Navitas Wind A/S. I nuovi comprop ...