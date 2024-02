Napoli | Zielinski non sarà al Maradona?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilalle 15.00 affronterà il Verona alassente a causa di un affaticamento muscolare. Almeno questo è il motivo comunicato dalla società di De Laurentiis. Il presidente, anche ieri in conferenza, ha ribadito l’amore verso il ragazzo che ha scelto un nuovo team per la prossima stagione. “Bisogna fare spazio a nuove entrate” ha poi aggiunto il presidente. Il polacco non è stato inserito neanche nella lista UEFA. Continuando nella sua conferenza, il presidente ha parlato anche degli spazi ristretti presenti nella stessa lista e delle difficoltà di operare delle scelte in presenza di stretti spazi di manovra. Tuttavia il rapporto con il polacco, almeno in apparenza, non sembra chiudersi nel migliore dei modi. Anche “Il Mattino”, nell’edizione odierna anticipa la probabile assenza del polacco ...