Napoli – Verona | si rivede Anguissa

(Di domenica 4 febbraio 2024), tra meno di un’ora si sfideranno al Maradona. Diramate le formazioni ufficiali. Gli azzurri in formazione quasi completa. Indisponibile ancora Meret, in porta Gollini. Sull’out di sinistra Mario Rui torna stabilmente titolare. A centrocampo il ritorno di. Il camerunense è tornato dalla Coppa d’Africa. Ad eliminarlo agli ottavi proprio l’assente Osimhen. Il nigeriano giocherà la semifinale del torneo continentale contro il Sudafrica. Frank farà compagnia a Lobotka ed a Cajuste. Lo svedese sostituisce Zielinski, fuori, almeno sembra, per affaticamento muscolare. In attacco il trio formato da Politano, Simeone, tornato dalla squalifica, e Kvaratskhelia. Anche il georgiano è reduce dai danni di Rapuano a Riyadh. Mazzarri quindi ripropone il 4-3-3. Bisogna vincere e convincere con dei ...

Le Formazioni ufficiali di Napoli-Verona , partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . I partenopei, noni in ... (sportface)

Napoli e Verona si sfideranno al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta a partire dalle 15 (gara visibile in esclusiva su Dazn) per la 23esima... (calciomercato)

Hellas sotto nei precedenti in Serie A. Per il signor Piccinini è la seconda volta a direzione di Napoli-Verona ...Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventitreesima giornata di serie A tra Napoli ed Hellas Verona. Azzurri a caccia dei tre punti per ...Il Corriere di Verona parla della possibile formazione degli scaligeri per il match col Napoli: "Sono ventiquattro, quindi, i giocatori chiamati per la partita sul campo della squadra guidata da Walte ...