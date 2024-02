Napoli-Verona | scelta a sorpresa di Mazzarri sul modulo | le formazioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ufficiali le scelte da parte die Baroni in vista di. La decisione azzurra sule sull’attacco. Si avvicina sempre più il calcio d’inizio della sfida fra, valida per il 23° turno di Serie A 23/24. Una gara che vedrà senz’altro la compagine azzurra chiamata a rispondere sul campo agli ultimi polveroni mediatici, nati in seguito agli 0 tiri in porta nello scorso turno contro la Lazio e culminato ieri con le sorprendenti dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Aurelio De Laurentiis. D’innanzi ai partenopei, quindi, unprivato dei propri top dal mercato e in piena lotta per non retrocedere, chiamato a compiere l’impresa al Maradona. La sfida dunque si avvicina con tale clima alle spalle, e con le ...