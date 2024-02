Napoli-Verona | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ecco tutti i modi per poter seguire, match in cui la formazione allenata da Walter Mazzarri ha un solo obiettivo possibile.E’ unda sliding doors quello che si appresta a tornare al Maradona per ricevere oggi il. Tornano Anguissa e Natan, mentre resta fuori dalle liste Demme e soprattutto