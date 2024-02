Napoli-Verona | Ngonge euforico | “Che emozione segnare al Maradona!”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Cyril, match-winner di: “Emozioni incredibili per il primo gol in questo stadio per un club così grande”. Cyril, autore del gol del pareggio in, non nasconde l’per la rete segnata al Maradona: “Difficile descrivere le emozioni,qui per un club così grande è incredibile” le parole dell’attaccante a DAZN.è entrato con lo spirito giusto: “Volevo cambiare la gara, ci siamo riusciti tutti insieme. Mancava il gol, gli ultimi metri. Tre punti pesanti dopo una sfida dura”. Sulla prestazione: “Una bella partita, ilera un avversario tosto. I nuovi danno positività, cerco di dare tutto al gruppo che mi ha accolto bene”. Un match-winner al ...