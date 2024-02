Napoli-Verona | Mazzarri | “Questa è la svolta che aspettavo Kvara un fuoriclasse Su Lindstrom e Zielinski…”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole didopo la vittoria in rimonta delsul: “Successo meritato ma sofferto,tskhelia ha una classe immensa”. Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta delsul, il tecnico azzurro Walterha commentato il match ai microfoni di DAZN: “La difficoltà rende il successo più dolce,” ha affermato, riconoscendo che la partita non è stata priva di tensione, soprattutto dopo essersi trovati in svantaggio nonostante una prestazione dominante. Ha espresso una lieve frustrazione per un rigore non concesso che, secondo lui, avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato carattere e ha ribaltato il risultato, un fatto cheattribuisce alla ...