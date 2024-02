Napoli-Verona | Mario Rui ammonito | era diffidato e salterà il match con il Milan

(Di domenica 4 febbraio 2024) Giallo pesante perRui. All’inizio del secondo tempo divalevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il terzino portoghese ha dovuto commettere un fallo tattico e quindi il direttore di gara, il signor Piccinini, ha estratto il cartellino giallo che farà scattare la squalifica.Rui infatti era in diffida e quindi martedì verrà squalificato dal Giudice Sportivo e sarà costretto a saltare la prossima partita:di domenica sera. SportFace.

Ma vediamo subito le formazioni ufficiali dell'incontro...Partenopei di nuovo in campo. L'avversario odierno è il Verona, uscito a dir poco trasformato dal mercato invernale. Per il Napoli obiettivo ...Napoli-Verona ore 15 allo stadio Maradona: azzurri con Anguissa, Simeone e Kvaratskhelia alla ricerca dei 3 punti per la zona Champions 45’+1' Finisce 0-0 il primo tempo 42' Ripartenza Verona. Nosli ...Napoli-Verona ore 15 allo stadio Maradona: azzurri con Anguissa, Simeone e Kvaratskhelia alla ricerca dei 3 punti per la zona Champions 30' il Verona riesce nell’intento di far abbassare il ritmo a ...