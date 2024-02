Napoli Verona LIVE 0-1 | gol di Coppola

Polemiche furibonde in Napoli-Verona per un rigore clamoroso non fischiato su Kvaratskhelia : il tweet polemico del giornalista Alvino contro arbitro ... (napolipiu)

Napoli-Verona - rigore netto negato a Kvaratskhelia : ancora errore arbitrale contro gli azzurri

Polemiche in Napoli-Verona per un rigore netto non concesso a Kvaratskhelia: l’arbitro Piccinini non fischia e il VAR non interviene. Nel primo ... (napolipiu)