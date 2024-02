Napoli-Verona le pagelle e il tabellino della partita

Napoli-Verona è il match delle 15 della 23esima giornata di Serie A e per entrambe le squadre è già una partita di vitale... ()

Napoli Salernitana, match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

Napoli-Verona è il match delle 15 della 23esima giornata di Serie A e per entrambe le squadre è già una partita di vitale... (calciomercato)

Napoli-Verona - Alvino infuriato per rigore negato a Kvaratskhelia : “Cosa guardano al VAR?”

Polemiche furibonde in Napoli-Verona per un rigore clamoroso non fischiato su Kvaratskhelia: il tweet polemico del giornalista Alvino contro arbitro ... (napolipiu)