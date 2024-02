Napoli-Verona 2-1 | tifosi contro Anguissa | “Abbiamo giocato in 10”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo la vittoria con ildelhanno criticato la prestazione di, ritenuto il peggiore in campo degli azzurri. La vittoria per 2-1 delsulnon ha convinto a pieno iazzurri, molto critici con la prestazione di Zambo. Sui social il centrocampista è stato preso di mira per l’opaca prova offerta al Maradona.nel mirino deiin 10 conin campo, inguardabile”, uno dei commenti più duriil camerunense. I supporter azzurri non gli risparmiano critiche. Delusione tra i fan Nonostante il successo in rimonta, c’è delusione tra i...