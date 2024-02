Napoli-Verona 2-1 | super Kvara non molla la corsa per la Champions

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 il Verona in rimonta nel match in calendario oggi 4 febbraio 2024 per la 23esima ... (dayitalianews)

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - 'E' difficile descrivere le emozioni di oggi, sono state incredibili. Per me segnare il mio primo gol in azzurro in ...Risultato a reti bianche tra Napoli e Verona al termine del primo tempo. Ci ha provato Kvara senza esito, grazie anche alle buone parate di Montipò. Nella ripresa doccia gelata per i padroni di casa ...Accade tutto nella ripresa: vantaggio ospite con Coppola, pareggio del fresco ex Ngonge, al debutto in azzurro, e rete vincente del georgiano ...