Napoli-Verona 2-1 | Ngonge e Kvaratskhelia firmano la rimonta azzurra

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 - Ancora una volta ilformato Mazzarri si risveglia nella coda del match e ribalta uno svantaggio. Stavolta a gelare il Maradona era stato Coppola, che per soli 7' aveva illuso il suodi poter trovare una vittoria di prestigio e utile a ridare linfa alla lotta salvezza. Niente da fare: gli azzurri, anche grazie ai cambi, prima impattano con, al fresco gol da ex e poi mettono la freccia con, che ritrova il piatto forte della casa (destro a giro sul secondo palo) e firma il definitivo 2-1 che tiene i suoi in scia della zona Europa. Le formazioni ufficiali Come da indiscrezioni della vigilia, Mazzarri torna al 4-3-3. Si parte dalla porta, difesa da Gollini e si passa al resto della retroguardia, formata da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan ...

72' - Verona in vantaggio. Punizione tagliata di Suslov che trova la deviazione fortunosa di Coppola con la spalla. Primo gol in Serie A per il classe '03. 69' - In questa ripresa il Napoli è calato