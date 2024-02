Napoli-Verona 2-1 LIVE | che gol di Kvaratskhelia

72' - Verona in vantaggio. Punizione tagliata di Suslov che trova la deviazione fortunosa di Coppola con la spalla. Primo gol in Serie A per il classe '03. 69' - In questa ripresa il Napoli è calato ...Luca Marelli, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato del contatto tra Cabal e Kvaratskhelia in Napoli-Hellas Verona Luca Marelli, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato del contatto tra ...Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti in diffida ben 6 azzurri: si tratta di Di Lorenzo, ...