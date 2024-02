Napoli-Verona 1-1 LIVE | assist di Lindstrom gol di Ngonge

Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti in diffida ben 6 azzurri: si tratta di Di Lorenzo, ...La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Verona, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. Il Napoli in pieno controllo fin dalle prime battute: la ...Al portoghese, costa caro il fallo su Suslov, nel corso del secondo tempo del match con l'Hellas Verona di Marco Baroni. Mario Rui squalificato per Milan-Napoli Mario Rui, diffidato, è entrato in ...