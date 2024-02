Napoli rimonta e ribalta il Verona 2-1 | Mazzarri torna in corsa Champions con cambi e mercato

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sengali di grande ripresa, anche grazie a. Ilsi impone non senza faticare per 2-1 in casa contro ile rilancia...

Il Napoli Under 15 vince e conquista tre punti importantissimi contro la Juventus. Vittoria in rimonta per gli azzurrini di mister Galizia, ecco gli ...Marco Baroni, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il mercato per gli allenatori non è un b ...Continuano ad arrivare brutte notizie per Stefano Pioli che nella prossima sfida contro il Napoli dovrà rinunciare ad un titolare, in virtù di quanto accaduto nel match contro il Frosinone. La 23° gi ...