Napoli | Ngonge e Kvara risolvono il problema del gol | un Verona coraggioso perde in rimonta

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tante conclusioni, pochi gol. Il copione della stagione fin qui delsembrava coincidere perfettamente anche con la partita contro ilal ‘Maradona’. Alla fine però sono i lampi dei singoli a regalare la vittoria inper 2-1 a Walter Mazzarri, che si prende tre punti e sale a quota 35 in classifica. Ilè la squadra che ha tentato più conclusioni in questa Serie A (348 tiri in 21 match, media di 16.6 a gara, prima di oggi), ma allo stesso tempo è rimasta a secco di reti in sette degli undici appuntamenti di campionato. A risolvere ildel gol sonotskhelia nel finale, ma le note positive in undiscontinuo e poco cinico finiscono qui. I segnali incoraggianti non mancano, ma la squadra partenopea va ...

"Il Napoli torna alla vittoria al Maradona contro il Verona con i gol di Ngonge e di Kvaratskhelia. Tante occasioni per gli azzurri in una partita rimontata dopo essere andati sotto di un gol. I cambi ...Risultato a reti bianche tra Napoli e Verona al termine del primo tempo ...per i padroni di casa che vanno in svantaggio con il gol di Coppola al 72'. Ci pensano Ngonge a pareggiare e infine ...Gollini 6: qualche intervento tra i pali, non ha colpe sul gol del Verona. Personalità nelle uscite alte, che non è banale quando manca poco alla fine. Di Lorenzo 6,5: si butta tanto dentro per vie ce ...