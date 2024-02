Napoli | Mazzarri | “Vittoria sofferta | bravi a crederci fino all’ultimo”

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’allenatore delWalterha parlato ai microfoni di DAZN commentando lain rimonta contro il Verona: “Quando si fa fatica a vincere c’è poi più gusto alla fine, oggi è stata una sofferenza in panchina. Abbiamo creato tanto dominando il possesso palla, mi è piaciuto che la squadra ci ha creduto sempre cercandola. È questo che mi piace delle mie squadre“. Poi sul mancato rigore su Kvaratskhelia a inizio ripresa: “Era un momento in cui giocavamo benissimo, era un rigore abbastanza netto e il Var doveva chiamarlo perché aprendo la partita si poteva poi fare una prestazione ancora più bella e con qualche gol in più“.ha poi proseguito: “Stiamo crescendo di condizione, Kvara dopo il gol si è acceso anche per il ...

