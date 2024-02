Napoli | Mazzarri | «A San Siro per vincere? Bisogna pensare…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Walter, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Verona Walter, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «La squadra sta recuperando energie, i cambi hanno dato linfa e sono stati importanti per la vittoria. Kvara è un campione, noi nel calcio italiano siamo bravi a limitarli questi giocatori, raddoppiandolo e innervosendolo. Zielinski ci sarà contro il Milan? Non ci son problemi, i calciatori devono onorare la maglia finché hanno un contratto. Se sarà in buono stato, correrà e darà una mano alla squadra non ci son problemi, è un giocatore importante. L’importante è che stia bene. Bisognerà fare delle scelte. Lindstrom contro il Milan? Si doveva ...