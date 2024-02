Napoli | la Lega toglie il gol a Ngonge e assegna l’autorete a Dawidowicz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilha vinto in rimonta contro il Verona grazie ai gol die di Kvara. Sulla rete del pareggio però, segnata dal belga su assist di Lindstrom, c’è stata una deviazione determinante. Laha quindi deciso dire la prima marcatura in azzurro ae dire. Il primo gol dicon ilMa non c’è stato solo Kvara. Perché nel periodo più buio, sullo 0-1, è stato il danese Lindstrom a mostrare finalmente che è un giocatore di calcio che ha vinto l’Europa League. Ha controllato il pallone in area, si è liberato con classe del suo marcatore e ha servito ail pallone del pareggio. Sono stati loro due a raddrizzare il match. Mazzarri li ha ...