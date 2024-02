Napoli-Hellas Verona | le ufficiali | torna il 4-3-3

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) Alle 15:00. Contro il, Mazzarri schiera undiverso rispetto alle ultime uscite. Difesa a tre, almeno per questa partita, messa da parte. Si ricon quattro difensori davanti a Gollini. In mezzo al campo riAnguissa, con Lobotka e Cajuste. Zielinski indisponibile per un affaticamento muscolare non meglio definito. Davanti confermato Simeone, affiancato da un lato da Kvaratskhelia che rientra dalla squalifica e da Politano. In panchina sia Raspadori che Ngonge. Più possibilità di vedere il belga in campo a partita in corso., le formazioni(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste; ...