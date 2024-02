Napoli – Hellas Verona | il Club Azzurro invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024), la società azzurracon, i tornelli apriranno alle ore 12:30 In occasione della gara di Campionato contro il, in programma oggi alle ore 15:00, la SSC– tramite il suo sito ufficiale –tutti iconrispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. SSC: I tornelli apriranno alle ore 12:30 I tornelli apriranno alle ore 12:30, per consentire l’esecuzione dei ...