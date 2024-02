Napoli | dubbio modulo ed esame gol | a secco di reti in 7 delle ultime 10 gare di campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Difesa a tre o a quattro per il? Walter Mazzarri, dopo l’esplosiva conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, non l’ha voluto svelare alla vigilia della sfida casalinga contro l’Hellas Verona. Uno snodo cruciale per unnono in classifica ma a soli quattro punti dal quarto posto occupato dall’Atalanta. Tutto è ancora aperto, ma contro gli scaligeri Mazzarri ha un solo risultato in un ‘Maradona’ che quest’anno è stato spesso e volentieri terra di conquistaavversarie. Un punto solo separa il rendimento casalingo di(14) e Verona (13). Troppo poco per i partenopei, che ritrovano Kvaratskhelia e Simeone dalla squalifica, ma non ancora Victor Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa (dalla quale è rientrato invece Anguissa). L’obiettivo è risolvere il problema del gol anche senza il bomber ...