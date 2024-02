Napoli di rimonta con il Verona! Kvaratskhelia abbatte Montipò | 2-1!

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilha ospitato il Verona allo stadio Maradona nel match delle ore 15, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La sfida si accende sul finire del secondo tempo con gli azzurri che vanno sotto ma vincono incon la prima rete di Ngonge: 2-1 il risultato finale– Ildi Walter Mazzarri, dopo l’insipido 0-0 con la Lazio, è tornato in campo al Maradona dove ha affrontato il Verona di Marco Baroni. Nei primi minuti di partita la squadra di casa appare certamente pimpante con unparticolarmente ispirato: il georgiano crea due buone occasioni da rete, ma in entrambi i casigli nega la gioia del gol. Recrimina ilper un potenziale rigore sudopo un intervento in area di Cabal, ma ...

Il Napoli Under 15 vince e conquista tre punti importantissimi contro la Juventus. Vittoria in rimonta per gli azzurrini di mister Galizia, ecco gli ...Marco Baroni, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il mercato per gli allenatori non è un b ...Continuano ad arrivare brutte notizie per Stefano Pioli che nella prossima sfida contro il Napoli dovrà rinunciare ad un titolare, in virtù di quanto accaduto nel match contro il Frosinone. La 23° gi ...