Namibia in lutto | morto il presidente Hage Geingob

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un graveha colpito la. Il, ènella notte tra sabato e domenica in un ospedale di Windhoek.aveva 82 anni. Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza in una nota pubblicata sui social network. “È con estrema tristezza e rammarico che vi informo che il nostro amato Dr.G., ildella Repubblica della, èoggi, domenica 4 febbraio 2024, alle 00:24 al Lady Pohamba Hospital dove era in cura”, si legge nella nota firmato dalad interim Nangolo Mbumba.

Il presidente della Namibia , Hage Geingob , è morto oggi in un ospedale di Windhoek . Aveva 82 anni. Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza in una ... (feedpress.me)

Il presidente della Namibia, Hage Geingob, è morto oggi in un ospedale di Windhoek. Aveva 82 anni. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza in una nota pubblicata sui social network. "È con estrema ...Il presidente della Namibia, Hage Geingob, è morto oggi in un ospedale di Windhoek. Aveva 82 anni. Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza in una nota pubblicata sui social network. «È con estrema ...