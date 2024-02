Mutui | sentenza storica dichiara nulli gli interessi calcolati con l’Euribor | c’è il diritto al rimborso?

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una decisione della Cassazione ha terremotato il mercato dei: con lan. 34889 del 13 dicembre 2023 gli Ermellini hanno stabilito ilaldeglipagati suia tasso Euribor che sono stati manipolati nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008. Ilè naturalmente relativo esclusivamente alla finestra temporale indicata. Cos’èEuribor sta per Euro interbank offered rate. Si tratta del tasso di riferimento quotidianamente comunicato dall’European money markets institute.è utilizzato come riferimento per i tassi di interesse di una quantità di prodotti finanziari, fra i quali anche i. Ia tasso Euribor presentano un tasso ...

In caso di manipolazione dell’Euribor, gli interessi del mutuo sono nulli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza storica ...In meno di un mese quattro sentenze a difesa degli interessi dei debitori: pensate che basti per spingere cittadini e imprese a reagire Di V. Imperatore ...Importante sentenza della Corte di Cassazione che apre ufficialmente la porta a chiedere il rimborso per i mutui Euribor.