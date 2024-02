Musica e dj set non autorizzati La multa è maxi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ladi quattromila euro, alla fine, potrebbe essere il male minore: il titolare di un locale cittadino, trovato non in regola dalla polizia locale, rischia la sospensione dell’attività. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti hanno effettuato controlli su tutto il territorio cittadino. Unaoperazione che ha coinvolto 7 pattuglie, per un totale di 15 uomini. Durante questo terzo turno, ovvero durante questa attività che svolge dalle 19.30 fino all’una della notte, a destare maggiore sorpresa è stata la situazione riscontrata in un locale del centro. Il controllo è stato effettuato in modo tutt’altro che casuale: quello stesso locale era già stato segnalato in precedenza per il disturbo che reca a tutto il vicinato. All’ingresso gli agenti hanno notato l’intrattenimento con dj set e apparecchiature di diffusione ...