Moviola Torino-Salernitana | l’episodio chiave del match

(Di domenica 4 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DEL

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana, lunch match valido per la ventitreesima giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore ...L’Inter ospita la Juve per la ventitresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus è pronta a sfidare l’Inter in u ...L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida tra Frosinone e Milan, gara vinta per 3-2 dalla formazione allenata da Pioli. Check sull’1-0 del ...