Moviola Napoli-Verona | non solo il rigore su Kvara | per Marelli c’è un altro errore arbitrale grave

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilvince in rimonta contro l’Hellas, ma ci sono diversi episodi arbitrali da rivedere: ladia Dazn. Una vittoria dal peso specifico importantissimo per il. Gli azzurri sono riusciti a ribaltare ilgrazie ai cambi di Walter Mazzarri. La prestazione dei campioni d’Italia è stata tutto sommato positiva anche se in avvio di secondo tempo l’Hellasha creato più di qualche grattacapo agli azzurri. Al gol di Diego Coppola che è valso il momentaneo 1-0 in favore degli scaligeri hanno risposto Ngonge, la cui rete è diventata un autogol di Dawidowicz, e un super Khvichatskhelia. Per il georgiano una delle migliori prestazioni stagionali, condita da una rete spettacolare che ha fatto crollare lo Stadio ...