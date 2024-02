MotoGP | Franco Morbidelli non potrà prendere parte ai test di Sepang

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)nonaipre-stagionali diche si disputeranno tra il 6 e l’8 febbraio prossimi. La tre-giorni sulla pista malese, quindi, non vedrà al via il neo-pilota del team Ducati Pramac, per colpa dei postumi della brutta caduta in cui è incappato neiprivati di Portimao. Il pilota romano, quindi, mancherà negli importantissimidi, in poche parole il modo peggiore per dare il via alla nuova annata in sella ad una moto che deve ancora conoscere. Ma, come ha riportato lo stesso team Pramac, i medici hanno sconsigliato a “Franky” di intraun volo intercontinentale e hanno consigliato all’ex pilota della Yamaha di continuare il processo di ...